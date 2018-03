Manifestação no Rio deixa três pessoas feridas Pelo menos três pessoas (um policial e dois manifestantes) ficaram feridas e um manifestante foi detido durante um protesto que culminou com a invasão da Câmara Municipal do Rio, na noite desta quarta-feira, 31. A manifestação começou às 16 horas na Cinelândia, em frente à Câmara, e reuniu 2.000 pessoas, que seguiram em passeata pelo centro.