Manifestação pacífica em BH complica trânsito no centro Cerca de cem manifestantes, segundo a Polícia Militar (PM), participaram de manifestação nesta terça-feira, 15, no Centro de Belo Horizonte, como parte das celebrações do Dia do Professor e em apoio aos profissionais da Educação do Rio de Janeiro, em greve desde o início de agosto. Até o início da noite, a manifestação ocorria de forma pacífica, sem registro de ocorrências.