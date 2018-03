Manifestação por duplicação bloqueia 'Rodovia da Morte'

Durante o protesto, que teve início por volta das 2 horas, foi realizado um culto ecumênico em memória das vítimas de acidentes na rodovia. A duplicação do trecho beneficiaria cerca de 5,2 milhões de habitantes dos 46 municípios às margens da BR, entre eles Itabira, Ipatinga, Caeté, Coronel Fabriciano, João Monlevade, Timóteo, Ibirité e São Gonçalo do Rio Abaixo.

O trecho considerado mais crítico fica entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Só neste trecho ocorreram, em 2008, 2.706 acidentes com 2.055 feridos e 138 mortos. Para o presidente da Câmara de Itabira, Neidson Freitas, um dos organizadores do movimento, esse tipo de manifestação é importante para mobilizar as autoridades e alertar os motoristas. "Precisamos protestar para que o DNIT comece a cumprir as promessas que vêm sendo feitas", afirmou.