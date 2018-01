Manifestação por moradia provoca 16 Km de lentidão Uma manifestação por moradia provoca lentidão de 16 quilômetros na Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, nesta manhã de terça-feira, 29. De acordo com a assessoria de imprensa da Departamento de Estrada e Rodagem (DER), os manifestantes bloqueiam uma das faixas da via. A interdição teve início na altura do quilômetro 17 da pista, próximo ao acesso da Avenida Escola Politécnica.