Manifestação pró-Karadzic deixa 40 feridos

Mais de 40 pessoas ficaram feridas em choques entre manifestantes favoráveis ao ex-líder sérvio da Bósnia, Radovan Karadzic, e a polícia nas ruas da capital sérvia, Belgrado. A polícia usou balas de borracha e gás lacrimogêneo para dispersar pequenos grupos. Uma testemunha, Henry Langston, disse à BBC que os manifestantes, a maioria jovens, atacaram os policiais com barras de metal, cestos de lixo e objetos que pegaram nas ruas. Cerca de cem pessoas tentaram romper um cordão de segurança da polícia. O ato público, que chegou a reunir 15 mil pessoas, foi realizado nesta terça-feira para protestar contra a prisão de Karadzic e sua possível transferência para o Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia. Os choques ocorreram nos discursos finais da concentração organizada pelo Partido Radical, que é nacionalista. Karadzic deve responder a acusações de genocídio e crimes contra a humanidade ligadas ao conflito na Bósnia (1992 a 1995), ocorrido após a desintegração da Iugoslávia. O ex-líder sérvio foi indiciado no Tribunal de Haia em julho de 1995, acusado de autorizar a morte de civis durante o cerco de Sarajevo, que durou 43 meses. Quatro meses depois, foi indiciado por genocídio pela morte de cerca de 8 mil homens e meninos muçulmanos, depois que as forças de seu comandante militar Ratko Mladic tomaram Srebrenica. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.