Manifestação reúne 200 em Sorocaba por tarifa zero Cerca de 200 manifestantes marcharam nesta quinta-feira pelas ruas centrais de Sorocaba para reivindicar tarifa zero no transporte coletivo, melhoria na saúde pública e protestar contra os gastos da Copa. O grupo se deslocou da Praça do Canhão à Praça da Bandeira, passando pelo terminal Santo Antonio, o principal terminal do sistema de transporte coletivo da cidade.