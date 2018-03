Manifestação reúne cerca de 50 motoboys em SP Cerca de 50 motoboys que estavam reunidos no Pátio do Colégio, no centro de São Paulo, deram início a uma manifestação por volta das 11 horas, seguindo em direção ao prédio do Banco Central, na Avenida Paulista. Eles protestam contra a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que dispõe sobre equipamentos de segurança e também contra o aumento no seguro obrigatório para motos. Por volta das 11 horas, o grupo, que já tinha diminuído para 30, estava em frente ao Teatro Municipal. Também no centro de São Paulo, na Praça Ramos, cerca de 70 trabalhadores ligados a centrais sindicais realizavam por volta das 11 uma manifestação de coleta de assinaturas pela redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem a redução de salários. A meta é reunir cerca de 1,5 milhão de assinaturas e encaminhar o manifesto ao Congresso.