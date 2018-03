Manifestações continuam no interior de SP Cerca de 300 manifestantes reuniram-se na frente da prefeitura de Marília, no centro-oeste do Estado, no início da noite desta segunda-feira, para exigir a municipalização do transporte coletivo e melhorias na saúde. O grupo tinha o apoio de estudantes da Universidade Estadual Paulista (Unesp) que estão em greve. O protesto seguiria em direção ao prédio da Câmara, onde vereadores discutiam projeto de aumento de 7,5% aos servidores municipais. O prédio da Câmara foi cercado por 50 policiais militares para evitar possível invasão.