Manifestante agredido em SP diz que não é neonazista Apesar do protesto predominantemente pacífico em São Paulo na quinta-feira, 20, o manifestante Guilherme Nascimento terminou o dia no hospital por causa de um desentendimento com militantes do PT. Segundo ele, que levou um forte golpe na cabeça com uma bandeira, não houve provocação que justificasse a violência. "Foi um militante petista quem me acertou a paulada. Apenas gritamos para que eles abaixassem as bandeiras do partido", contou, em entrevista ao Estado nesta sexta-feira, 21.