Manifestante morre após ser atropelado por caminhão em bloqueio no RS

O protesto, agora em seu 11º dia por menores custos com diesel e impostos e melhora nas taxas de fretes, continua no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas diminuiu em outras regiões. A Polícia Rodoviária Federal informou que havia 38 bloqueios, contra 57 na sexta-feira.

Um porta-voz da Polícia Rodoviária Federa disse que Cléber Adriano Machado Ouriques, 38, havia saído de seu carro para abordar um caminhão que não havia parado no bloqueio. Marcas de frenagem no local indicavam que o motorista tentou parar, mas acabou fugindo depois de atropelar Ouriques, segundo o porta-voz.

Em comunicado, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República lamentou a morte do caminhoneiro ocorrida na BR-392, em São Sepé, no Rio Grande do Sul.

Mas também destacou que "as propostas anunciadas nesta semana em reunião, em Brasília, entre representantes dos caminhoneiros, empresários e governo são o caminho para a normalização das rodovias".

O governo anunciou uma série de propostas na quarta-feira numa tentativa de pôr fim aos protestos de caminhoneiros que bloqueiam estradas o país, como a estabilidade dos preços do diesel por seis meses, sanção sem vetos da lei que reduz custos do setor e carência de 12 meses para o pagamento de financiamentos de caminhões.

(Reportagem de Caroline Stauffer)