Manifestantes ainda ocupam a reitoria da USP Um grupo de manifestantes continua ocupando o saguão de entrada da reitoria da USP na manhã desta quarta-feira, 02. Segundo a Polícia Militar, a situação está tranquila e a manifestação é pacífica. Um oficial do 16º batalhão permanece no local para garantir a segurança de pedestres e participantes do protesto.