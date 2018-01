Manifestantes bloqueiam acesso à Arena Castelão Cerca de 200 manifestantes fecharam a Via Expressa no sentido Avenida da Abolição, no final da manhã desta terça-feira, 17, em Fortaleza. O protesto é do movimento Mais Pão, Menos Circo. A via fechada é rota alternativa da delegação brasileira que joga hoje às quatro da tarde contra o México, na Arena Castelão, pela Copa do Mundo 2014. Os manifestantes portam cartazes contra a Copa.