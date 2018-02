Manifestantes bloqueiam rua Elisa Barcelos, no Grajaú A Avenida Dona Belmira Marin, na zona sul de São Paulo, foi liberada pelos cerca de 150 manifestantes que pediam por mais moradia na manhã desta segunda-feira, 09. Os participantes do protesto se dirigiram para a rua Elisa Gonçalves Barcelos, que cruza a avenida, e bloqueiam os dois sentidos da via. Os ônibus da Viação Cidade Dutra ainda não saem da garagem.