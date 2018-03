Manifestantes cantaram o hino em Ribeirão Preto Cerca de 20 mil pessoas protestavam nas ruas de Ribeirão Preto (SP) no início da noite desta quinta-feira, segundo a Polícia Militar. Com megafones, os manifestantes gritavam "Vem pra rua!", slogan que virou hit nas ruas do país. E muita gente ia se juntando ao movimento, que começou com as pessoas cantando o Hino Nacional na esplanada do Theatro Pedro 2º, no coração da cidade.