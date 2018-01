Manifestantes chegam à Cinelândia sem incidentes graves Uma hora e meia após o seu início na Candelária, na esquina das avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, a manifestação do Dia do Mestre no Rio de Janeiro chegou à Cinelândia, onde fica a Câmara Municipal. A Polícia Militar fez um cordão em forma de "U" atrás da manifestação, com dezenas de policiais nos dois lados da Rio Branco e no cruzamento com a Avenida Almirante Barroso, a um quarteirão de distância da Cinelândia. Até a chegada, não foram registrados incidentes significativos na caminhada.