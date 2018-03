Manifestantes começam a deixar protesto em Fortaleza Depois de duas horas e meia de protesto contra os gastos públicos para a Copa das Confederações e Copa do Mundo de 2014, em frente ao aeroporto internacional Pinto Martins, em Fortaleza, cerca de 300 pessoas começam a deixar a área. O protesto que tinha começado na via de acesso à Arena Castelão, a Avenida Alberto Craveiro, terminou na Avenida Carlos Jereissati, a única via de acesso ao aeroporto.