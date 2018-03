Manifestantes continuam na Câmara do Rio

Após terem sido informados pela imprensa da decisão judicial, os manifestantes passaram a madrugada em vigília. Todos os objetos que haviam sido doados por simpatizantes do movimento - como colchonetes, cobertores, roupas e comida - já foram retirados da Câmara de Vereadores e entregues a ativistas que acampam do lado de fora do palácio, na Cinelândia. Além dos ativistas, apenas seguranças da Casa passaram a madrugada no local - não há mais policiais militares.

Depois que saírem da Câmara, os manifestantes prometem continuar do lado de fora pelo menos até amanhã, 22, quando será realizada mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Ônibus. Os ativistas exigem, entre outros pontos, a substituição de quatro dos cinco vereadores que compõem da CPI - integrantes da base do prefeito Eduardo Paes (PMDB) que não assinaram o requerimento de instalação da comissão. Eles também querem que o quinto membro da CPI, Eliomar Coelho (PSOL), seja alçado a presidente da Comissão, já que ele foi o autor do pedido para a criação da CPI.

A reintegração de posse da Câmara foi concedida pelo desembargador Fernando Fernandes, da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Em sua decisão, o magistrado escreveu que "não há necessidade, evidentemente, de se ocupar os recintos do prédio público de uso especial, passando a morar no local, que não está preparado para tanto". Segundo ele, "não se está discutindo a legitimidade ou não de quaisquer atos de manifestação popular pacífica (...), mas, sim, a necessidade de proteção do bem jurídico (...) e do patrimônio imobiliário do poder público, que é de todos e que, em benefício da coletividade, deve ser preservado".

Inicialmente o pedido de reintegração de posse havia sido negado pela 6ª Vara de Fazenda Pública.