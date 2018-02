Manifestantes danificam carros na Linha Vermelha Moradores da Comunidade Parque Alegria, zona norte do Rio, atiraram pedras sobre a Linha Vermelha na noite desta quarta-feira, 18, atingindo carros e assustando motoristas. Nas redes sociais, houve relatos de assaltos e até de um "arrastão" mas, de acordo com o tenente-coronel Fausto Neto, comandante do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), não houve registro de assaltos no local entre a tarde e a noite.