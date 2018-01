Manifestantes depredam lojas e bancos em Porto Alegre

Os manifestantes apedrejaram uma agência da Caixa e quebraram vidraças da loja de uma empresa telefônica. Uma agência do Banco do Brasil também foi atingida, mas não sofreu danos. Não houve confronto com a polícia.

Comerciantes das ruas Dr. Flores, Borges de Medeiros e Salgado Filho fecharam as portas à medida que perceberam a aproximação dos manifestantes. Depois da passagem do grupo, alguns reabriram enquanto outros optaram por encerrar o expediente.

Os manifestantes seguiram para o Largo Zumbi dos Palmares, no Bairro Cidade Baixa, onde ficaram concentrados.