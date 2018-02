Manifestantes desocupam prédio da presidência em SP No início da tarde, cerca de 300 manifestantes que protestam por moradia, terra e trabalho desocuparam o prédio da Presidência da República, na Avenida Paulista. Eles saíram do edifício, na região central da capital paulista, após conseguirem o agendamento de reunião, para o próximo dia 19, no mesmo local, com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Eles haviam ocupado três andares do prédio, no final da manhã, durante uma passeata pela avenida.