Manifestantes e indígenas protestam diante da Uerj Na tarde desta terça-feira, um grupo de cerca de 40 estudantes e indígenas que estava na Aldeia Maracanã se encaminhou até a sede da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que fica próximo ao Estádio do Maracanã, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio. O grupo iniciou uma ocupação da entrada do prédio da reitoria da Uerj e uma comissão foi recebida pelo reitor, Ricardo Vieiralves de Castro.