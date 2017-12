Manifestantes e PM começam a se posicionar no centro Com mais de 13 mil presenças confirmadas pelas redes sociais, o segundo ato contra a Copa do Mundo reunia cerca de mil pessoas na Praça da República, região central de São Paulo, por volta das 17h deste sábado, 22, segundo a Polícia Militar. O primeiro protesto, realizado em 25 de janeiro, terminou em confronto e teve 128 pessoas detidas.