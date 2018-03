Manifestantes e PM entram em conflito em Salvador Se do lado de dentro da Arena Fonte Nova, palco do jogo deste sábado entre Brasil e Itália, em Salvador, o clima era de festa e tranquilidade, do lado de fora houve confronto de manifestantes com a Polícia Militar na entrada do Dique do Tororó, a cerca de um quilômetro do estádio. Em um número mais reduzido em relação à última passeata, realizada na sexta-feira, os manifestantes chegaram ao bloqueio policial e foi lá que tudo começou.