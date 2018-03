Manifestantes em Porto Alegre protestam contra Copa Centenas de jovens se concentram diante do prédio da prefeitura de Porto Alegre para mais uma manifestação pela redução do valor das tarifas do transporte urbano, contra a Copa do Mundo e mais verbas para saúde e educação no Brasil. Convocados pelas redes sociais, os participantes começaram a se reunir por volta das 18 horas e devem sair em passeata pelas ruas centrais e do bairro Cidade Baixa ainda na noite desta segunda-feira. A caminhada, a exemplo das anteriores, tende a receber adesões e chegar ao final com milhares de pessoas. Na noite de quinta-feira, 13, houve depredações e 23 manifestantes foram detidos.