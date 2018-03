Manifestantes encerram bloqueio à Ponte da Amizade A Ponte da Amizade foi totalmente bloqueada por manifestantes brasileiros e paraguaios na manhã desta segunda-feira, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e em Ciudad del Este. De acordo com a Polícia Federal, o bloqueio aos veículos que tentavam cruzar a fronteira teve início por volta das 7h e a ponte só foi liberada ao meio-dia. Apenas a travessia de pedestres era permitida pelos manifestantes.