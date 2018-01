Manifestantes fazem 'abraçaço' em terreno do Parque Augusta Em sábado de tarde nublada, foram poucos os que compareceram ao "abraçaço" do Parque Augusta, marcado para as 15 horas. Cerca de cem pessoas deram-se as mãos em frente ao terreno de 23,7 mil metros quadrados, no quadrilátero entre as Ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá, na região central - alvo de disputa entre ativistas e construtoras.