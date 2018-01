Manifestantes fazem protesto contra Copa em Brasília

Os policiais militares fizeram cordão de isolamento no Eixo Monumental, a 500 metros da rodoviária, para que os manifestantes não cheguem perto do estádio. As forças de segurança trabalham com 3.488 policiais militares, civis, bombeiros, agentes de trânsito e seguranças particulares no interior e nos arredores do estádio.

O grupo de protestantes, que conta com o apoio do Comitê Popular da Copa e do Sindicato Nacional de Servidores Federais da Educação, também pede mais investimento em saúde e educação.

O sindicato, em greve há 52 dias, ainda reivindica o estabelecimento de uma data-base, a antecipação de 5% do reajuste que estava previsto para o ano que vem, a reestruturação da carreira dos técnicos e a abertura de negociação com o governo por descumprimento de acordo estabelecido em 2012.