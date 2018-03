Manifestantes fecham as duas pistas da Raposo Tavares Um grupo com 200 manifestantes, segundo a Polícia Militar, bloqueou as duas pistas no km 43, da rodovia Raposo Tavares, por volta das 17h40 desta terça-feira, em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. Em poucos minutos formou-se um grande congestionamento no local. Policiais militares e rodoviários negociavam com os manifestantes a liberação da rodovia. O grupo havia se concentrado às 17 horas no Ginásio Municipal de Esportes e iniciou uma passeata pelas ruas da cidade. As fileiras dos manifestantes começavam a engrossar com a chegada de outros grupos e a adesão de moradores. A principal reivindicação era a redução na tarifa de ônibus, que é de R$ 3,60.