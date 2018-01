Manifestantes fecham avenida e marcham para estádio de abertura da Copa

O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) reuniu milhares de pessoas para o 4° Ato Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo!, em mais um protesto contra o despejo de moradores em função de obras do Mundial e os altos preços de aluguéis devido à especulação imobiliária.

"Não sairemos das ruas até que nossas reivindicações sejam atendidas", afirmou Guilherme Boulos, da coordenação do MTST, segundo o site do movimento.

O MTST reivindica mais recursos para transporte, saúde e educação, demandas que também motivaram os protestos de junho do ano passado em que milhares de pessoas foram às ruas de diversas cidades do país.

Os manifestantes fecharam a Radial Leste e caminhavam até a Arena Corinthians, que daqui a oito dias receberá a primeira partida da Copa, entre Brasil e Croácia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No que pode atrapalhar ainda mais a movimentação na capital paulista, os funcionários do metrô anunciaram uma greve para quinta-feira.

O metrô e o trem são os transportes mais utilizados para chegar ao estádio paulista do Mundial e uma paralisação no dia da abertura poderia causar uma grande complicação aos torcedores.

As manifestações, que começaram há um ano durante a Copa das Confederações, são uma grande preocupação das autoridades do país e dos organizadores da Copa do Mundo.

(Reportagem de Tatiana Ramil)