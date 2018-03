Manifestantes fecham rodovias na Grande BH

Na BR-040, que liga a capital mineira a Brasília (DF), cerca de 100 moradores de Esmeraldas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), fecharam o km 503 nos dois sentidos em protesto contra a má qualidade do transporte público no município. O serviço é prestado pela empresa Transimão, que, na semana passada, foi alvo de uma manifestação em Ribeirão das Neves que terminou com dois policiais baleados e um ônibus incendiado. Na ocasião, a empresa divulgou nota prometendo melhoria na qualidade do transporte, mas um pequeno grupo voltou a se manifestar nesta segunda na BR-040 na altura da cidade.

Em Betim, moradores do bairro Citrolândia fecharam, no início da manhã, a BR-381, que faz a ligação entre Belo Horizonte e São Paulo. De acordo com a PRF, o grupo liberou a pista no meio da manhã e mantém a manifestação às margens da rodovia. Já em Juatuba, a MG-050 foi interditada nos dois sentidos do km 63 por manifestantes que exigem a presença do prefeito e reivindicam a construção de uma passarela.

Segundo a Polícia Militar, moradores de Santa Luzia também saíram às ruas e fecham a avenida Brasília, uma das principais do município. De acordo com a PM, a manifestação seria por melhoria no saneamento no bairro Frimisa. Um grupo fechou ainda a LMG-808, em Contagem.

Em Belo Horizonte, alunos da Escola Estadual Professor Leon Renault fecharam parte da avenida Amazonas, com bandeira solidárias às diversas pautas apresentadas nos protestos ao longo da semana passada. Segundo a polícia, todos os atos ocorrem de forma pacífica. Na capital, uma nova manifestação está marcada para quarta-feira, dia 26. A previsão da PM é de novos confrontos com vândalos.