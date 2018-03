Manifestantes invadem Palácio do Itamaraty em Brasília Um grupo de manifestantes conseguiu furar o bloqueio policial e invadiu o Palácio do Itamaraty, na Esplanada dos Ministérios. O pequeno grupo conseguiu chegar ao segundo andar do prédio e outros manifestantes ocupam o espelho d''água em frente ao Itamaraty. Alguns se posicionaram em cima da escultura denominada Meteoro que fica no local. Os manifestantes correram na direção do Itamaraty logo após a Polícia Militar soltar bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.