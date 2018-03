Manifestantes levaram papéis importantes, diz vereador

Manifestantes que invadiram e depredaram o gabinete do vereador Chiquinho Brazão (PMDB), do Rio, no dia 9, levaram documentos importantes, de acordo com ele. Uma perícia foi determinada pela 5ª Delegacia de Polícia (DP), onde Chiquinho Brazão fez uma denúncia formal, e coletou impressões digitais da porta do gabinete. Além dos documentos levados, a análise preliminar constatou materiais de escritório quebrados e pichações nas paredes, porta e teto.

O grupo de manifestantes invadiu o gabinete depois que ele, da base governista, foi eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Ônibus, proposta pelo vereador Eliomar Coelho (PSOL). Os vereadores de oposição Paulo Pinheiro (PSOL), Tereza Bergher (PSDB), Renato Cinco (PSOL), Márcio Garcia (PR), Reimont (PT) e Jefferson Moura (PSOL), além de Coelho, entregaram nessa terça-feira, 20, um ofício rebatendo a explicação do presidente da Câmara, Jorge Felippe (PMDB), sobre a questão da proporcionalidade na composição da comissão. O grupo afirma que o direito de minorias não foi respeitado e pede uma nova configuração da CPI, com Coelho na presidência e vereadores que não assinaram seu requerimento não sejam membros.

"Vamos esgotar os recursos administrativos que temos, se não der certo, entramos com um mandado de segurança", afirmou Paulo Pinheiro.

Jorge Felippe, que havia afirmado que "certamente seriam colocados telões do lado de fora do prédio para exibir as reuniões", já não garantiu mais que isso aconteça: "Estamos tentando contratar o serviço de telões com todas as empresas, mas nenhuma aceita por medo de quebrarem."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No entanto, a assessoria da Câmara já havia informado anteriormente que a casa tem os equipamentos, usados em eventos anteriores, mas o que impossibilitaria a instalação dos telões do lado de fora seria a presença de barracas dos manifestantes que fazem a ocupação externa. A assessoria informou que os telões da casa serão instalados no saguão, que também tem limitação de pessoas.