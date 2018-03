Manifestantes liberam Avenida Paulista Os manifestantes que bloqueavam os dois sentidos da Avenida Paulista, na altura do Masp, na tarde desta sexta-feira, 30, já liberaram a via, de acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O ato fez parte do Dia Nacional de Mobilização e Luta, convocado pelas centrais sindicais, que teve mobilizações em diversas outras capitais.