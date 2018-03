Manifestantes liberam rua no portão principal da USP Os manifestantes que bloquearam a Rua Alvarenga na entrada da USP na manhã desta sexta-feira, 30, como parte do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação convocado pelas centrais sindicais, já liberaram a rua, embora ainda haja reflexos no trânsito da região, de acordo com informações da CET.