Manifestantes liberam tráfego na Marginal Pinheiros Após permanecer 50 minutos bloqueada, a Marginal Pinheiros foi liberada por volta das 14h05 no sentido Interlagos. Manifestantes que protestavam utilizando todas as faixas da via, na altura da raia olímpica da USP, agora se concentram na entrada da Ponte Cidade Universitária. A Policia Militar está no local acompanhando a mobilização e o tráfego foi liberado.