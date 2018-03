Manifestantes marcham em SP em ato contra tarifa Manifestantes contra o aumento da tarifa de transporte pública em São Paulo, com o rosto coberto, picharam paredes durante a passeata realizada nesta terça-feira. A passeata seguia no início da noite desta terça-feira pela Rua da Consolação e era acompanhada pela Tropa de Choque da Polícia Militar (PM) e por três caminhões do Corpo de Bombeiros. Os manifestantes ocupavam todas as faixas da Consolação. A polícia tentava a muito custo liberar ao menos ao menos uma das faixas mas não conseguia. A tensão aumentou, mas ainda não houve confronto.