Manifestantes ocupam Câmara do Rio há 4 dias A Câmara Municipal do Rio continua ocupada por manifestantes que ingressaram no prédio na última sexta-feira, 9. Uma reunião dos vereadores que estava marcada para a manhã desta segunda-feira, 12, para discutir as reivindicações, foi adiada para as 14h. Até lá, a Câmara permanecerá fechada, segundo a direção da Casa. Nem funcionários estão autorizados a entrar. Ao chegar à Câmara, funcionários se deparam com as portas fechadas e não encontram ninguém para autorizar o ingresso no prédio.