Manifestantes ocupam Câmara e Assembleia do Rio Manifestantes que exigem a renúncia do governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), ocuparam nesta quinta-feira, 08, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal do Rio, no Centro. Os grupos ingressaram nas casas em pequenos grupos, para acompanhar as sessões, e ao final delas anunciaram a intenção de permanecer lá dentro.