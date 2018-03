Manifestantes ocupam entrada da Câmara do Rio Cerca de 60 manifestantes ocupam a entrada da Câmara do Rio, onde um grupo acampa desta sexta-feira, 09. A orientação da Policia Militar (PM) continua sendo manter a distância, enquanto a manifestação for pacifica. Não ha expectativa de interferência para a liberação do trânsito. Em torno de 20 ativistas continuam interceptando os carros na esquina das Avenidas Rio Branco e Almirante Barroso.