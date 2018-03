Manifestantes ocupam espelho d'água diante do Congresso Manifestantes ocupam o gramado em frente ao Congresso Nacional no final da tarde deste segunda-feira, 17. Alguns, inclusive, já estão dentro do espelho d''água que fica em frente à rampa de acesso ao Parlamento. Em protesto, o grupo da "Marcha do Vinagre" partiu do Museu Nacional de Brasília e rumou pela Esplanada dos Ministérios, interrompendo as seis faixas de trânsito da face sul do Eixo Monumental (que liga a Rodoviária à Praça dos Três Poderes). O policiamento já foi reforçado no local, impedindo o acesso dos manifestantes ao Congresso. Até o momento, a manifestação é pacífica.