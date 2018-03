Manifestantes ocupam no Rio gabinete do vereador Brazão Na manhã desta sexta-feira, 9, manifestantes ocuparam no Rio de Janeiro o gabinete do vereador da base governista Chiquinho Brazão (PMDB), que pouco antes havia sido nomeado para a presidência da CPI dos Ônibus instalada na Câmara Municipal local. Paredes e fotos do vereador foram pichadas com frases como "Brazão, ladrão". Em seguida, parte do grupo seguiu para o gabinete do vereador Professor Uóston, eleito relator da CPI, e tentaram arrombar a porta.