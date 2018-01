Manifestantes ocupam reitoria em protesto na USP

Trabalhadores da USP (Sintusp).

O conselho universitário deve decidir ainda nesta terça, em encontro fechado, como deve ser feita a eleição para reitores da USP. Os manifestantes tentaram arrombar as portas da sala onde ocorre a reunião, mas foram impedidos por seguranças, que estavam do lado de dentro. ]

Atualmente a eleição tem dois turnos: no primeiro, 1.925 eleitores escolhem três nomes e os mais votados vão para o segundo turno, no qual participam 330 eleitores. O governador faz a escolha entre os três mais votados. No último pleito, em 2009, o atual reitor João Grandino Rodas foi escolhido pelo então governador Jose Serra (PSDB), mesmo sem ser o líder de votos da lista tríplice.

No final de outubro, devem ocorrer novas eleições. "Lutamos pelas eleições diretas, paridade de votos entre professores, estudantes e funcionários e o fim da lista tríplice", reivindica a diretora do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e estudante do segundo ano do curso de Letras, Luisa D`Avola, de 25 anos,

Duas viaturas e cinco policiais acompanham a manifestação na frente do prédio. Não houve confronto durante a entrada dos alunos no prédio.