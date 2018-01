Manifestantes pedem mais debate sobre padrão de TV digital Os estudantes mineiros que fazem manifestação em frente ao Ministério das Comunicações exigindo o adiamento da escolha do padrão de TV Digital a ser adotado no País divulgaram há pouco uma nota na qual argumentam que a escolha deve ser feita a partir de uma ampla discussão pública, "principalmente com os setores produtivo, acadêmico e científico". Um decreto presidencial fixa o dia 10 de março (amanhã) como prazo para a conclusão das análises técnicas dos três padrões existentes - os do Japão, Europa e Estados Unidos. Por isso, há expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa anunciar amanhã sua escolha. Os manifestantes em frente ao Ministério são cerca de 50 estudantes do Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), de Santa Rita do Sapucaí (MG). Eles já estão há mais de uma hora protestando contra o que consideram uma escolha precipitada do governo - que seria a do padrão japonês de TV digital - sem que todos os setores da sociedade interessados no assunto tenham sido consultados. A manifestação é pacífica. Dez policias militares fazem a segurança do ato e impedem a entrada dos estudantes no prédio. Alguns estudantes estão acorrentados ao portão do Ministério. Outros batem em latas e entoam cantos como "Hélio Costa, estou de olho em você", referindo-se ao ministro das Comunicações, que defende publicamente a adoção do padrão japonês.