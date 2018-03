Manifestantes põem fogo em catraca e boneco em SP

A Polícia Militar (PM) acompanha o ato sem interferir. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pede aos motoristas que evitem circular pela região central da capital paulista por causa da presença dos manifestantes. O deputado estadual Carlos Giannazzi (Psol-SP) afirmou que é importante que a próxima manifestação seja na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para pressionar deputados governistas a instaurar uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) que investigue a formação de cartel nas licitações do Metrô e da CPTM. "Temos 26 deputados. Precisamos de mais seis assinaturas", disse. Representantes dos metroviários e do Movimento Passe Livre (MPL) entregaram uma carta à assessoria da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos. A carta pede o fim do corrupção, "a devolução do dinheiro desviado pelo cartel" e a punição dos corruptos e corruptores.