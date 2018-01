Manifestantes pró e contra impeachment entram em conflito na Paulista

SÃO PAULO - Grupos pró e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff entraram em conflito no início da noite deste domingo, 24, na Avenida Paulista, em São Paulo. A briga começou após troca de insultos entre militantes pró-Dilma que faziam um manifesto em frente Edifício Gazeta e manifestantes pró-impeachment que estão acampados frente à sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), do outro lado da avenida.

Havia gente armada com paus e canos. Policiais foram deslocados para o local e mediaram o fim da briga. Ninguém foi preso e não houve feridos encaminhados a hospital, informou a polícia.