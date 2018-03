Manifestantes protestam contra alta da tarifa de ônibus Manifestantes do movimento Passe Livre queimaram nesta segunda-feira, 3, uma catraca na frente da Subprefeitura de M´Boi-Mirim, na zona sul de São Paulo, em protesto contra aumento das tarifas de transporte público na cidade de São Paulo. Eles saíram do Terminal Guarapiranga, com faixas e tambores, e bloquearam um faixa reversível no sentido centro da Estrada de M''Boi-Mirim. O ato começou às 6h e terminou às 7h20.