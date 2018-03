Manifestantes protestam contra alta de passagem no Rio

Sindicalistas, integrantes de movimentos sociais e estudantes se revezaram em discursos no carro de som. Um grupo de indígenas assiste à mobilização. A manifestação reúne militantes que levam bandeiras de partidos como PSTU e PSOL, mas também muitos ativistas com cartazes com a inscrição "nenhum partido me representa". Alguns manifestantes usam máscaras cirúrgicas, como proteção para gás lacrimogêneo, no caso de confronto com a polícia. Os policiais militares, por enquanto, apenas acompanham a manifestação. A passeata vai até a Cinelândia.