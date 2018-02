Manifestantes protestam contra impunidade no trânsito Um grupo com 80 manifestantes com faixas e cartazes protestou nesta terça-feira, 5, contra a impunidade no trânsito, em Sorocaba (SP). A manifestação aconteceu no cruzamento da Avenida Antônio Carlos Comitre com a Rua Pedutti, no bairro Campolim, onde um acidente de carro matou o músico Fausto Carlos de Madureira Pará Filho, de 21 anos, na madrugada de sábado, 2.