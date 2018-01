Manifestantes protestam contra repressão a ativistas Cerca de 300 manifestantes se reúnem em frente ao Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), no centro da capital fluminense, num protesto chamado "Grito pela Liberdade". O grupo é contrário à aplicação das Leis de Segurança Nacional e do Crime Organizado contra manifestantes. A Avenida Presidente Antônio Carlos, onde fica o TJ-RJ, está interditada desde as 16h30. O grupo, formado na maioria por militantes de partidos e de movimentos sociais, caminha rumo à Candelária, de onde seguirá para a Cinelândia.