Manifestantes protestam no Museu de Arte do Rio O boato de que o prefeito Eduardo Paes e o governador Sérgio Cabral estariam participando de uma recepção no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, zona portuária, levou cerca de 100 manifestantes à entrada da instituição na noite desta quinta-feira, 15. Surpreendidos, policiais rapidamente cercaram o museu. Paes e Cabral não estavam lá. Logo após a chegada do grupo, um manifestante foi detido sob acusação de ter cuspido em um PM. O clima era de tensão. Em seguida, o diretor do MAR, Paulo Herkenhoff, abandonou o encontro do comitê internacional de museus e desceu para dialogar com os manifestantes.